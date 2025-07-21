Sürücülerin dikkatine! Otoparktaki aracınız aniden satılabilir

Türkiye’de yediemin otoparklarında yıllanarak deyim yerinde ise kaderine terk edilen araçlarla ilgili bir düzenleme yürürlüğe girdi. 9. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilen yeni düzenleme kapsamonda otoparklarda bekletilen araçların durumu da netlik kazandı.

6 AY SÜRE TANINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, trafikten men edilen ve yediemin otoparklarına çekilen araçların sahiplerine, Emniyet ve Jandarma trafik birimleri aracılığıyla resmi bildirim yapılacak. Bu bildirimin ardından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, illerde çevre şehircilik il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa sunulacak.

HURDA ARAÇLARIN AKIBETİ DE BELLİ OLDU

Yeni düzenleme kapsamında makine mühendisleri tarafından hurda olduğu belirlenen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği taban fiyatın altına düşmemek ön koşulu ile birlkte lisanslı firmalara pazarlık yoluyla satışa çıkarılırken, hurda kapsamında değerlendirilmeyen araçlarda açık artırma yöntemi ile satılacak.

ŞERHLER KALDIRILIYOR

Satışı yapılan araçların üzerindeki haciz, rehin, satılamaz ve devredilemez gibi tüm şerhler otomatik olarak kaldırılacak. Elde edilen gelir öncelikle varsa alacaklılara ödenecek, kalan tutar ise araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvuru yaparsa, kalan meblağ kendisine ödenecek.