Sürücünün kontağı çevirmesi ile alevler yükseldi, hızlı müdahale faciayı önledi

Olay, dün akşam İstasyon Caddesi üzerindeki dört yol kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Araç sahibi, akaryakıt istasyonuna mola vermek üzere girdi. Dinlenip tekrar yola çıkmak istediğinde, aracın motor kısmında alevler yükseldi. Sürücü, vites boşa alarak aracı tehlikeli bölgeden geri çekti.
İstasyondaki çalışanlar, hemen su ve yangın tüpüyle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Yangın sırasında yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.