Sürücünün kontağı çevirmesi ile alevler yükseldi, hızlı müdahale faciayı önledi

Kaynak: İHA
Sürücünün kontağı çevirmesi ile alevler yükseldi, hızlı müdahale faciayı önledi

Muş'ta bir akaryakıt istasyonunda motor kısmından alevler çıkan otomobil, hızla yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam İstasyon Caddesi üzerindeki dört yol kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Araç sahibi, akaryakıt istasyonuna mola vermek üzere girdi. Dinlenip tekrar yola çıkmak istediğinde, aracın motor kısmında alevler yükseldi. Sürücü, vites boşa alarak aracı tehlikeli bölgeden geri çekti.

İstasyondaki çalışanlar, hemen su ve yangın tüpüyle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Yangın sırasında yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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