Sürücünün tehlikeli oyunu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sürücünün tehlikeli oyunu!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kavşakta drift attığı otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. B.A.'ın (22) cadde üzerindeki dönel kavşakta drift atmaya çalışırken kontrolünü yitirdiği 54 SA 996 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçtaki E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönel kavşağa yavaş bir şekilde girmesi ve sonrasında hızlanarak kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpması yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sürücünün tehlikeli oyunu!

Sürücünün tehlikeli oyunu!

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