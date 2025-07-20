Sürücünün yangın savaşı! Otomobil hasar gördü

Kaynak: İHA

Malatya’da seyir halindeki Tofaş otomobil alev aldı. Sürücünün su bidonu ve yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kaldı, itfaiye yangını söndürdü.

Malatya'da seyir halindeyken aniden alev alan otomobili söndürmek için yoğun çaba harcayan sürücü, su bidonu ve yangın tüpüyle müdahalede bulundu ancak aracı büyük hasar gördü.

Olay, Malatya çevre yolu eski köy garajları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını fark eden sürücü hemen araçtan inerek alevlere müdahale etmek istedi. İlk olarak çevredeki bir vatandaşın verdiği 5 litrelik su bidonu ile yangını söndürmeye çalışan sürücü, ardından başka bir araçtan temin ettiği yangın tüpüyle müdahalesini sürdürdü. Ancak alevler yeniden başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

aw500911-01.jpg

aw500911-02.jpg

aw500911-03.jpg

aw500911-04.jpg

Son Haberler
'Uyuyan prens’ öldü! 20 yıldır komadaydı
'Uyuyan prens’ öldü! 20 yıldır komadaydı
Trabzonspor maçına damga vuran taç atışı
Trabzonspor maçına damga vuran taç atışı
MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' hamlesi!
MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' hamlesi!
UEFA'dan, Hayri Çavuşoğlu'na görev
UEFA'dan, Hayri Çavuşoğlu'na görev
AKP'li isimden iktidarı çıldırtacak eleştiri! Parti içinde tartışmalar başladı
AKP'li isimden iktidarı çıldırtacak eleştiri! Parti içinde tartışmalar başladı