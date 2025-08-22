Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Kaynak: İHA

Esenyurt'ta seyir halindeki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza, 22.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı.

34 ANE 437 plakalı otomobilin sürücüsü Serhat D. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı.

aw522307-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan Serhat D. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu meydana gelirken aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

