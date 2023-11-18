Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, direk ile park halindeki araçlara çarptı

Sivas'ta Metin Polat'ın fren yerine gaza bastığı otomobil, yoldan çıkıp park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Polat yaralandı.

KAYNAK: DHA
Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, direk ile park halindeki araçlara çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Toptancılar Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Metin Polat, 58 ADC 764 plakalı otomobille seyir halindeyken trafik yoğunluğu nedeniyle güzergah değiştirmek istedi. Ancak bu sırada Polat’ın, fren yerine gaza basınca kontrolünü kaybetti.ği otomobil, yan yola geçip park halindeki hafif ticari araç ve otomobil ile aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki iki araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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