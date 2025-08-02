Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti ekipleri yetişti

Kaynak: DHA
Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti ekipleri yetişti

Muğla Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin imdadına Kıyı emniyete bağlı ekipler yetişti. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne marinaya çekildi.

Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE(Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, demirletildi.

Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu açıklarında bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "KIYEM-5" hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, ilçedeki bir marinaya demirletildi.

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