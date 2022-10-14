﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?

HPV testleri günümüzde kolayca uygulanabiliyor. Uygulama direk olarak laboratuvar merkezi üzerinden gerçekleşiyor, hastadan düşük oranda kan numunesi alınarak uygulanıyor.

HPV NASIL BULAŞIR?

HPV çok hızlı bir şekilde bulaşıyor. Virüs vücuda girdikten sonra hastada yüksek ateş başlıyor. HPV bakterisi daha çok korunmasız cinsel ilişkiye girenlerde ve bulaşıcı hastalık belirtileri gösterenlerde ortaya çıkıyor.



HPV POZİTİF BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek ateş,

halsizlik,

baş dönmesi,

mide bulantısı.