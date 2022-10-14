14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?

HPV en riskli virüs türü. Bu bakteri türü çeşitli nedenlerle vücuda yerleşiyor. Bu nedenle HPV bakterisinde mutlaka HPV testi yapılması gerekiyor. Peki, HPV nedir, belirtileri nelerdir? İşte yanıtı?

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:40
Takip Et

Sürüntü testi nedir?

Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
+
Aa
-

HPV testleri günümüzde kolayca uygulanabiliyor. Uygulama direk olarak laboratuvar merkezi üzerinden gerçekleşiyor, hastadan düşük oranda kan numunesi alınarak uygulanıyor.

HPV NASIL BULAŞIR?

HPV çok hızlı bir şekilde bulaşıyor. Virüs vücuda girdikten sonra hastada yüksek ateş başlıyor. HPV bakterisi daha çok korunmasız cinsel ilişkiye girenlerde ve bulaşıcı hastalık belirtileri gösterenlerde ortaya çıkıyor.


HPV POZİTİF BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek ateş,
halsizlik,
baş dönmesi,
mide bulantısı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
1
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
2
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
6
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
7
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.