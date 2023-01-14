Survivor 2023 sezonu ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takım yarışacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor’ın yeni sezonu Pazar günü görücüye çıkacak. Peki, Survivor 2023 fragmanı yayınlandı mı? 2023 Survivor ilk bölüm ne zaman?
Acun Ilıcalı Survivor 2023 yılında farklı bir formatla döneceğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var?
Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023, Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
SURVİVOR İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
SURVİVOR 2023 KADROSUNDA KİMLER VAR?
MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardini
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga
Kardelen
SURVİVOR 2023 FENOMENLER KADROSU
Buse Plan
Chaby Han
Halil İbrahim Göker
Elanur, Alper Rende
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli
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