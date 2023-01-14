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Survivor 2023 fragmanı yayınlandı mı? 2023 Survivor ilk bölüm ne zaman?

Sevilen yarışma programı Survivor’ın 2023 sezonu bir süredir heyecanla bekleniyordu. Acun Ilıcalının kadrosunu tek tek açıkladığı Survivor 2023 sezonundan sürpriz bir fragman geldi. Peki, Survivor 2023 fragmanı yayınlandı mı? 2023 Survivor ilk bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:23
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Survivor 2023 fragmanı yayınlandı mı? 2023 Survivor ilk bölüm ne zaman?

Survivor 2023 fragmanı yayınlandı mı? 2023 Survivor ilk bölüm ne zaman?
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Survivor 2023 sezonu ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takım yarışacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor’ın yeni sezonu Pazar günü görücüye çıkacak. Peki, Survivor 2023 fragmanı yayınlandı mı? 2023 Survivor ilk bölüm ne zaman?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 yılında farklı bir formatla döneceğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023, Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

SURVİVOR İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

SURVİVOR 2023 KADROSUNDA KİMLER VAR?

MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

Berdan Mardini

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tunga

Kardelen

SURVİVOR 2023 FENOMENLER KADROSU

Buse Plan

Chaby Han

Halil İbrahim Göker

Elanur, Alper Rende

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

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