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  • Berdan Mardini Survivor 2023'e giderken yaptığı paylaşımla yine alay konusu oldu

Berdan Mardini Survivor 2023'e giderken yaptığı paylaşımla yine alay konusu oldu

Sosyal medya hesabından valizle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Survivor'a gidiyorum, dönünce görüşürüz" notunu düşen Berdan Mardini'nin takım elbise, valiz ve bisikletle verdiği pozlar alay konusu oldu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:43
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Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini'ni yeni paylaşımı ile sosyal medyada alay konusu oldu.

Berdan Mardini Survivor 2023'e giderken yaptığı paylaşımla yine alay konusu oldu
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Tarzı ve yaptığı açıklamlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Berdan Mardini, Survivor 2023'e gidiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim takım elbise ve valizle fotoğraflarını paylaşarak Survivor'a gideceğini söyleyerek takipçilerine veda etti.

ÖZEL ÇEKİM YAPTIRDI

Valiz, bisiklet ve takım elbise giyerek fotoğraf çekimi yaptıran Mardini, pozlarını "Survivor'a gidiyorum, dönünce görüşürüz. Hazırlıklıar tamamlandı" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken fotoğraflar da sosyal medyada yayılmaya başladı.

POZLARI ALAY KONUSU OLDU

Berdan Mardini'nin pozları kısa sürede alay konusu olurken yorumlar da dikkat çekti. Şarkıcının daha önce taytla verdiği pozları hatırlatan kullanıcılar, paylaşıma "Valize kaç tayt sığdırdın" ve " Almanya'ya işçi olarak gidiyor gibisin" yorumları yapıldı.

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