Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de finalistler belli oldu! Dominik’te son düello: İstanbul’a kim gidiyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Survivor 2025’te son finalist Ayşe oldu! Volkan, Batuhan ve Adem’le İstanbul finaline katılacak. Sevgi elendi, heyecan dorukta. Büyük final Cuma akşamı TV8’de!

Survivor’da son koltuk için Volkan, Sevgi ve Ayşe düello oyununda yarıştı. Son düello sonrası Survivor’ın finalistleri belirlendi.

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İlk finalist Batuhan, ikinci finalist Adem oldu. Peki, Survivor’ın son finalisti kim oldu, kim elendi? 10 Haziran 2025 Survivor 3. finalist kim oldu?

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Survivor 2025 finalistleri, 10 Haziran Salı akşamı netleşti. İstanbul’daki büyük final öncesi heyecan dorukta olan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’in son bölümünde, Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek final koltuğu için parkurda mücadele etti.

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Nefes kesen gecede, Volkan ilk turdaki performansıyla finalist olurken, gecenin sonunda Sevgi ve Ayşe tekrar parkura çıktı. Kazanan yarışmacı, Survivor’ın son final biletini kaptı. Önceki final oyununda, ilk gün Batuhan finalist olmuş, ikinci finalist ise Adem olmuştu.

Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?

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Peki, dün akşam Survivor’da 3. ve 4. finalist kim oldu? Kim kazandı, kim elendi, Sevgi mi, Ayşe mi elendi? İşte, 10 Haziran Survivor 2025 finalistleri, elenen isim ve son bölüm detayları.

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Survivor’da finale günler kala dün akşam son finalist belli oldu. İlk koltuğu Batuhan, ikinci koltuğu Adem aldı. Volkan, Ayşe ve Sevgi arasındaki düello sonrası son finalist netleşti. Peki, Survivor’ın son finalisti kim oldu?

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Ocak’ta Dominik’te başlayan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de çeyrek final heyecanı yaşandı. TV8’de yayınlanan Survivor’da yarışmacılar dün gece Dominik’te son kez parkura çıktı.

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İstanbul final koltuğu için Volkan, Ayşe ve Sevgi tüm güçleriyle yarıştı. Nefes kesen mücadelede Volkan ilk turu kazanarak İstanbul’daki yerini garantiledi. Finalde Ayşe ve Sevgi karşılaştı.

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Son turda Ayşe kazanarak finalin son ismi oldu. Peki, dün Survivor son bölümde kim kazandı? Kim elendi, 3. ve 4. finalist kim oldu? İşte, son bölüm detayları.

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SURVİVOR 3. FİNALİST KİM OLDU?

Cuma akşamı yapılacak büyük final öncesi final oyununun üçüncüsü dün gece oynandı. Sembol düşürme, yüzme havuzu ve engelli parkurda ilk oyunda Sevgi ve Ayşe yarıştı.

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İlk turda kazanan Volkan oldu. Böylece Volkan, Survivor’ın 3. finalisti oldu.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?

Volkan’ın final biletini almasının ardından Ayşe ve Sevgi düello oyununda tekrar karşılaştı. 5 puana ulaşanın kazanacağı eleme düellosunda Sevgi ve Ayşe kum torbalarını devirdi. Son etapta Ayşe’nin attığı son sayı ile Survivor’dan elenen isim Sevgi oldu.

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SURVİVOR FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Survivor All Star’da İstanbul finaline katılacak isimler Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe olarak belirlendi.

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