Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıçcı ne kadar kazandığını açıkladı! Büyük ödül tatmin etmedi, neden sitem etti?

Survivor 2025 finalinde Batuhan Karacakaya ile çekişmeli bir mücadele sonrası Adem Kılıçcı şampiyonluğunu ilan etti.

1 Ocak 2025’te start alan Survivor macerası 13 Haziran’da tamamlandı. Altı ay süren yarışmada finale ulaşan Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya kıyasıya mücadele etti. Şampiyon Adem Kılıçcı oldu.

Survivor 2025 All Star – Gönüllüler sezonunun kazananı Adem Kılıçcı, tüm gözleri üzerine çekti. Kupayı alan Kılıçcı, şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu.

Adem Kılıçcı’nın haftalık kazancı dudak uçuklattı! Survivor 2025’te şampiyon olmuştu

Adem Kılıçcı’nın şampiyonluğu sonrası en çok merak edilenler, haftalık kazancı ve şampiyonluk ödülü oldu.

Survivor 2025 şampiyonunun ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Adem Kılıçcı’nın haftalık kazancı ve ödül miktarı konuşulurken, kendisi açıklama yaptı.

Survivor All Star’da Batuhan Karacakaya ile finale kalan Adem Kılıçcı, düellolarda başarılı olarak şampiyonluk kupasını kazandı. Kılıçcı’nın haftalık 125 bin TL aldığı iddiaları konuşulurken, TYT Türk’te “Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım” programına konuk oldu.

Adem Kılıçcı, programda Survivor’dan aldığı ödül miktarını açıkladı. Sitemle konuşan Adem, şunları söyledi:

“Ödülü arttıramadık Cengiz abi. 15 yıldır hâlâ 500 bin TL, bu artık artsın. Dolar o zamanlar 1 liraydı.”

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ MERAK EDİLDİ

Adem Kılıçcı, bu açıklamayla Survivor’dan 500 bin TL ödül kazandığını duyurdu.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986’da Ağrı’da doğdu. Boksa erken yaşta başlayan Kılıçcı, Ağrı’da eğitim gördü. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunu Kılıçcı, 2004’ten beri Fenerbahçe boks takımında. 2008 ve 2012 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti, ancak 2016 Olimpiyatları’na doping engeliyle katılamadı.

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Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Türkiye’de 2017’de Ogeday Girişken’e karşı ikinci oldu. 2018’de Nagihan Karadere’yi yenerek şampiyonluk kazandı.

2019’da Sportial adlı spor salonunu açtı ve Survivor Türkiye-Yunanistan’da konuk yarışmacıydı. 2022 All Star’da ikinci, 2025’te tekrar şampiyon oldu. Kılıçcı, çoklu şampiyonluk kazanan üç yarışmacıdan biridir.

BAŞARILARI

2004

• Antalya’daki Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı.

2007

• Chicago’daki Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

2008

• Pekin Olimpiyatları’nda 69 kiloda Billy Joe Saunders’a 14-3 yenilerek elendi.

2009

• İtalya Pescara’daki Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya aldı.

2011

• Ankara’daki Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

2012

• Londra Olimpiyatları’nda 1. turda Nursahat Pazziyev’i 14-7, 2. turda Aleksandar Drenovak’ı 20-11 yendi. Çeyrek finalde Ryota Murata’ya 17-13 yenildi. Doping nedeniyle 5.’lik derecesi iptal edildi.

2013

• Mersin’deki Akdeniz Oyunları’nda altın madalya aldı.

2014-2015

• AIBA Profesyonel Boks Ligi’nde dünya şampiyonu oldu, ancak doping nedeniyle Rio Olimpiyatları’na katılamadı.

2017

• Survivor 2017’de Ünlüler takımında yarıştı, KKTC finalinde ikinci oldu.

2018

• Survivor 2018 All Star-Gönüllüler’de Ünlüler takımında şampiyon oldu.

2022

• Survivor 2022 All Star’da Ünlüler takımında yarıştı, İstanbul finalinde ikinci oldu.

2025

• Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de All Star takımında yarıştı, İstanbul finalinde şampiyon oldu.

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