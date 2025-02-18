Survivor 2025'e Ayşe veda mı etti? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in geçtiğimiz haftalarda sakatlandığı açıklanmıştı

Ayşe'nin sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Survivor'ın son bölümünde yapılan kritik konsey sonrasında ise Ayşe'nin durumu netleşti.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in sakatlığı sevenlerini üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı son bölümde ise Ayşe'nin yarışmadaki durumuna dair son karar üzerine konuştu.

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Survivor'ın 17 Şubat 2025 günü ekrana gelen bölümünde Ayşe, Acun Ilıcalı ile görüşmeye konseye geldi.

Yarışmacı Ayşe Yüksel'in sakatlık durumuyla ilgili ada konseyinde bir araya gelen Acun Ilıcalı izleyicilere açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı yaptığı konuşmada Ayşe'ye şunları söyledi;

"Şu ana kadar geçen 2 hafta iyileşme süreci değil biliyorsun. Daha önce buna benzer şeyler yaşadık. Bizim bakışımız çok pozitif değil. Seni biz devam ettirmesek üzülür müsün? Mustafa Hocamın bu yarışmacımız devam etmesin, kalıcı hasar kalır demedi. Bunun çok riskli olduğunu biliyorsun"

Konseye koltuk değnekleriyle gelen Ayşe Yüksel ise " 2 hafta geçmesine rağmen iyi hissediyorum. Doktorlarımız sağ olsun çok iyi davrandı. Bu süreci kolayca atlatacağıma inanıyorum, bana güvenebilirsiniz" dedi.

Ayşe'nin sağlık durumunu kendi seçimine bırakan Acun Ilıcalı, Ayşe'nin yarışmaya devam edeceğini açıkladı.