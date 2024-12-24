Survivor 2025'e Turabi katılacak mı? Sosyal medyadan açıkladı

Survivor 2025 sezonuna sayılı günler kaldı. Yarışmacılardan Turabi'nin Dominik'e gidip gitmeyeceği ise merak ediliyordu. Turabi sosyal medya hesabından son konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Survivor 2025'in kadrosu ve yayın tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri ilan etti.

Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer buldu.

Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

Sosyal medya hesabında takipçilerine açıklama yapan Turabi, Survivor iddiaları ile ilgili son noktayı koydu.

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Turabi yaptığı paylaşımda, "Bir diğer efsane yarışma Exatlon'da şampiyon olmakla meşgulüm.

Kazasız belasız burayı atlatabilirsem sakatlıklarımı tedavi etmek için hastaneye yatacağım. Yeni rap parçalarımla ortalığı yıkacağım.

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Ama söz başka bir sezon, ölmez sağ kalırsam çoluk çocuğun elinden emanetim olan Survivor'ı almaya geleceğim. Tabi Acun abi engellerimi kaldırtıp, benimle görüşürse olur bu olay.

İsmini yazdığım gündem beri ulaşamıyorum kendisine.

Olur da ulaşırsanız lütfen iletin. Beni çaldırıp kapatsın, ben onu geri ararım." diye takipçilerine seslendi.

İşte Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu... Acun Ilıcalı paylaştı