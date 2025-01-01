Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? Yarışmacıların alacağı ücretler dudak uçuklattı

Survivor, 2025 sezonu için geri sayım başladı. Yeni yılın ilk günü seyirciyle buluşacak olan Survivor 2025, heyecan dolu parkurlar gündeme gelecek.
ELEME SİSTEMİNDE YENİLİK
Survivor 2025’te yarışmacılar artık SMS oylamasıyla değil, bireysel performanslarına göre değerlendirilecek. Bu değişiklik ile yarışmanın zevkinin artırılması hedefleniyor.
ALL STAR KADROSU GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Survivor 2025 All Star kadrosu için, birbirinden iddialı, cesur isimler bir araya geldi.
Ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel gibi dikkat çeken yarışmacılar yer alırken; gönüllüler takımında Kaan Kazgan, Batuhan Gökgöz ve Göksu Küçükali gibi yarışmacılar büyük ödül için yarışacaklar.
HAFTALIK ÜCRETLER BELLİ OLDU
Yarışmacıların kazançları merak konusu oldu. Survivor 2025 yarışmacılarının haftalık alacakları ücretler şöyle:
Ünlüler Takımı – Haftalık Ücretler:
Adem Kılıçcı: 125 bin TL
İsmail Balaban: 120 bin TL
Serenay Aktaş: 110 bin TL
Sema Aydemir: 110 bin TL
Batuhan Karacakaya: 105 bin TL
Barış Murat Yağcı: 100 bin TL
Yağmur Banda: 95 bin TL
Ayşe Yüksel: 90 bin TL
Zeynep Alkan: 85 bin TL
Gönüllüler Takımı – Haftalık Ücretler:
Kaan Kazgan: 80 bin TL
Batuhan Gökgöz: 80 bin TL
Göksu Küçükali: 75 bin TL
Tuğba Yeni: 75 bin TL
Mevlüt Koçak: 75 bin TL
Dilşah Kurt: 75 bin TL
Adilhan Numan: 70 bin TL
Kübra Avcı: 70 bin TL