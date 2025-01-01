Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? Yarışmacıların alacağı ücretler dudak uçuklattı

Survivor, 2025 sezonu için geri sayım başladı. Yeni yılın ilk günü seyirciyle buluşacak olan Survivor 2025, heyecan dolu parkurlar gündeme gelecek.

ELEME SİSTEMİNDE YENİLİK

Survivor 2025’te yarışmacılar artık SMS oylamasıyla değil, bireysel performanslarına göre değerlendirilecek. Bu değişiklik ile yarışmanın zevkinin artırılması hedefleniyor.

ALL STAR KADROSU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Survivor 2025 All Star kadrosu için, birbirinden iddialı, cesur isimler bir araya geldi.

Ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel gibi dikkat çeken yarışmacılar yer alırken; gönüllüler takımında Kaan Kazgan, Batuhan Gökgöz ve Göksu Küçükali gibi yarışmacılar büyük ödül için yarışacaklar.

HAFTALIK ÜCRETLER BELLİ OLDU

Yarışmacıların kazançları merak konusu oldu. Survivor 2025 yarışmacılarının haftalık alacakları ücretler şöyle:

Ünlüler Takımı – Haftalık Ücretler:

Adem Kılıçcı: 125 bin TL

İsmail Balaban: 120 bin TL

Serenay Aktaş: 110 bin TL

Sema Aydemir: 110 bin TL

Batuhan Karacakaya: 105 bin TL

Barış Murat Yağcı: 100 bin TL

Yağmur Banda: 95 bin TL

Ayşe Yüksel: 90 bin TL

Zeynep Alkan: 85 bin TL

Gönüllüler Takımı – Haftalık Ücretler:

Kaan Kazgan: 80 bin TL

Batuhan Gökgöz: 80 bin TL

Göksu Küçükali: 75 bin TL

Tuğba Yeni: 75 bin TL

Mevlüt Koçak: 75 bin TL

Dilşah Kurt: 75 bin TL

Adilhan Numan: 70 bin TL

Kübra Avcı: 70 bin TL