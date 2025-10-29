Survivor 2026'da ünlüler geçidi! Skandallar kraliçesi İmparator İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da kadroda

Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan Dilan Çıtak, birçok koro ve caz orkestrasında solist olarak görev yaptı. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek müzik ve dil eğitimi aldı. Burada dünyaca ünlü Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi. Türkiye’ye döndükten sonra kendi müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Hem sahne performanslarıyla hem de vokal yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti. Günümüzde hem şarkıcı hem de müzik eğitmeni olarak kariyerine devam ediyor.