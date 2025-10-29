Survivor 2026'da ünlüler geçidi! Skandallar kraliçesi İmparator İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da kadroda

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının duyurularını sosyal medya hesabından yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor 2026 Ünlüler-All Star’ın ilk yarışmacısı Bayhan olmuştu. Bayhan’ın kadroda olması heyecan yaratırken, Keremcem’in de yarışmanın kadrosuna dahil olduğu görülmüştü. Ilıcalı bugün ise tartışmalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak’ı yeni yarışmacı olarak açıkladı.
İbrahim Tatlıses'in küs kızı Dilan Çıtak da Survivor kadrosunda. Ilıcalı açıklamasında "Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Açıklanan yarışmacıların adıyla Survivor adeta ünlüler geçidine dönüştü.
“DİLAN YARIŞMACILARI AFFETMEZ”
Keremcem ve Bayhan'dan sonra İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da Survivor 2026 kadrosuna girdi. Sosyal medyada Çıtak'ın yarışmaya dahil olduğunu duyanlar "Kaos kaçınılmaz", "Bu sene daha da olaylı", "Dilan yarışmacıları affetmez" yorumlarında bulundu.
SKANDALLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Skandallarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Bodrum’da emniyet şeridinde seyir halindeyken polis tarafından durdurulmak istemişti. Ehliyet ve ruhsat istendiği sırada aracını hareket ettiren şarkıcı, “Dur” ihtarına uymayarak aracıyla ilerlemeye devam etmişti. Ardından duran şarkıcı kapıları kitlemişti.
UÇAK YOLCULUĞUNDA TARTIŞMALI BİR OLAYA KARIŞMIŞTI
Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl da bir uçak yolculuğunda tartışmalı bir olaya karışmıştı. THY’nin Bodrum - İstanbul seferinde, evcil hayvanını taşıma kurallarına uymadığı nedeniyle kabin ekibiyle tartışan Çıtak, görevlilere fiziksel müdahalede bulunduğu iddiasıyla İstanbul Havalimanı’nda polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.
Şarkıcı Bayhan ve Keremcem’in ardından İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak da Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu. Peki, Dilan Çıtak kimdir? İşte merak edilenler…
Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için heyecan giderek yükseliyor. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Dilan Çıtak’ın Survivor’un yeni sezonunda yarışmacı olarak yer alacağını açıkladı. Ilıcalı paylaşımında “Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” dedi.
DİLAN ÇITAK KİMDİR?
Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çıtak Tatlıses’in babası ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, annesi ise Işıl Çıtak. Müzik eğitimine küçük yaşlarda başlayan Çıtak, sanatla iç içe bir hayat yaşadı. Eğitim hayatına Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı ve burada müzik bölümünde yüzde 50 bursla okudu. Lise yıllarında keman, piyano ve şan eğitimi aldı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam etti.
Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan Dilan Çıtak, birçok koro ve caz orkestrasında solist olarak görev yaptı. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek müzik ve dil eğitimi aldı. Burada dünyaca ünlü Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi. Türkiye’ye döndükten sonra kendi müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Hem sahne performanslarıyla hem de vokal yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti. Günümüzde hem şarkıcı hem de müzik eğitmeni olarak kariyerine devam ediyor.