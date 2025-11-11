Survivor 2026 Ünlüler-All Star’ın ilk yarışmacıları belli oldu. Survivor’un şu ana kadar ki kadrosunda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre gibi ünlü isimler yer alıyordu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından 2026 Ünlüler - All Star’da yarışacak yeni bir ismi daha açıkladı.

Ilıcalı, ünlü oyuncu Serhan Onat'ın Survivor’un yeni kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Ilıcalı paylaşımında "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Ünlü oyuncu Serhan Onat’ın Survivor’a katılacağı haberlerin çıkmasının ardından Serhan Onat’ın kim olduğu merak konusu oldu. Serhan Onat kimdir? İşte merak edilenler…

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı. Onat televizyon dünyasına adımını ise “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisi ile attı. Buradaki başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Onat, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl’ın ardından “Bodrum Masalı”, “Yalancı”, “Kuruluş Osman” gibi birbirinden başarılı dizilerde rol aldı.