Survivor All Star yarışmacısı Gizem Memiç’in evlilik durumu merak ediliyor

Gizem Memiç, 2018 yılında Burak Mert ile evlenmiştir. Çiftin evlilikleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Survivor 2024 All Star yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Gizem Memiç, özel hayatıyla da ilgi çekmektedir. Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olan Gizem Memiç, 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını almıştır. Gizem Memiç, Türkiye’yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması’nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması’nda temsil etmiştir.

Gizem Memiç, 2018 yılında Burak Mert ile evlenmiştir. Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğrafları bulunmaktadır. Ancak Gizem Memiç’in 2022 yılında düğün fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırması, boşanma iddialarını gündeme getirmiştir. Gizem Memiç ve Burak Mert’in evlilikleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Gizem Memiç, daha önce iki kez Survivor yarışmasına katılmıştır. 2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Gizem Memiç, 10. olmuştur. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına katılan Gizem Memiç, 14. haftada elenmiştir. Gizem Memiç, şimdi Survivor 2024 All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

Survivor 2024 All Star’da Gizem Memiç kimdir?

Survivor 2024 All Star yarışmasında yer alan Gizem Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesidir. 2010 yılında Miss Turkey seçilen Memiç, Türkiye’yi iki uluslararası yarışmada temsil etmiştir. Bilkent Üniversitesi mezunu olan Memiç, daha önce iki kez Survivor yarışmasına katılmıştır. 2018 yılında evlendiği Burak Mert ile boşanıp boşanmadığı ise net değildir.