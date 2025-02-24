Survivor All Star'da korku dolu anlar! Bir anda bayıldı

Kaynak: Haber Merkezi

Survivor All Star 2025'te ikinci eleme adayı belli olduğu günde Yağmur Banda'nın oyun alanında bayıldığı anlar yürekleri ağza getirdi.

İlk eleme adayı Meryem'in ardından ikinci eleme adayı da belli oldu. Geceye Yağmur Banda'nın bayıldığı anlar damga vurdu.

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Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken Meryem'in ardından ikinci eleme adayı Senem oldu.

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YAĞMUR O ANI ANLATTI

Yağmur ile Almeda'nın mücadele ettiği parkurda Yağmur bir anda bayıldı. Diğer oyuncular ise hemen Yağmur'un yanına koşarken yardım etmeye çalıştı. Yağmur ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelebildi.

Baygınlığının ardından o an yaşadıklarını anlatan Yağmur "Dilimi yutmak ile yutmamak arasında kaldım. Böyle gitti ya erkan, kafamı çok kötü vurdum." dedi.

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