Survivor All Star'da yarışmacılar arasında kavga çıktı

Survivor 2025'in 9 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanI yayınlandı. Fragman sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan fragmanda Adem Kılıçcı ile Çılgın Sedat arasında bir kavga yaşandığı görüldü.

Önce sözle tartışma yaşanan Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Sinirlerine hakim olamayan Adem, takım arkadaşı Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Net olmayan kavga görüntülerinde Adem'in Sedat'a yumruk atıp ittiği iddia edildi.



Adem'in kızgın bir şekilde Çılgın Sedat'a 'Pişmiş pişmiş gülüyorsun' demesi üzerine Sedat'ın 'Ne güleceğim' yanıtını verdiği görüldü. Büyük gerginliğin yaşandığı yarışmada yarışmacıları yapım ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ne sebeple çıktığı ise 9 Şubat akşamı netlik kazanacak.