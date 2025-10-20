Survivor 2025’te adını duyuran Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray’dan Maldivler’de romantik bir evlilik teklifi aldı.
Survivor Ayşe Yüksel’in başörtülü ve dekolteli pozları tepki topladı! Ne dediler, ne yanıt verdi?
Survivor 2025’in dördüncü ismi Ayşe Yüksel, başörtülü cami fotoğraflarının ardından derin dekolteli paylaşımıyla tartışma yarattı. Sosyal medyada eleştirilen Yüksel, “Umreye gitmedim, inşallah nasip olur” yanıtını verdi.
Çift, teklifin ardından aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı ve evliliğe ilk adımı attı. Nişandan yeni görüntüler paylaşıldı.
Ocak’ta başlayan Survivor macerası Haziran’da sona erdi. Adem Kılıççı’nın şampiyon olduğu sezonda Ayşe Yüksel, performansı ve özel hayatıyla gündemden düşmedi.
Nişanıyla mutluluğa yelken açan Yüksel, sosyal medyada yeni kareler yayınladı.
Sezonu dördüncü tamamlayan Ayşe Yüksel, dijital dünyada aktifliğini koruyor. Maldivler’deki sürpriz evlilik teklifini duyuran Yüksel, “Evet dedim” notuyla heyecanını takipçileriyle paylaştı.
Türkiye’ye döner dönmez nişan hazırlıklarına başlayan Ayşe Yüksel ve Sercan Saray, evliliğe doğru ilerliyor.
Mütevazı bir törenle yüzük takan çift, art arda fotoğraflar paylaştı. Aile odaklı etkinlikte Yüksel, beyaz saten elbiseyle zarafetiyle göz kamaştırdı. Sercan Saray ise koyu renk takım elbisesiyle şık bir görünüm sergiledi.
Survivor 2025’in öne çıkan yarışmacısı Ayşe Yüksel, sosyal medyadaki farklı paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Abu Dhabi Şeyh Zayed Camii’nde başörtülü pozlar veren Yüksel, “Ruhun dinlendiği yerler vardır” notunu düştü.
Kısa süre sonra siyah dekolteli bir elbiseyle paylaşım yaptı. Bu zıt görüntüler, takipçilerinin tepkisini topladı.
Sosyal medyada “Sana ne oldu böyle yakışmadı”, “Ya daha geçen gün umre poz verdin”, “Bir gün açık bir gün kapalı sen de bozdun”, “Kızım sen umreye gittin bu halin ne yazık çok yazık” yorumları yapıldı.
SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000’de Düzce’de doğdu. Düzce Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Yüksel, sporla iç içe bir yaşam sürdürüyor. Çocukluğundan itibaren farklı spor dallarıyla ilgilendi.
Sporcu kimliğiyle tanınan Ayşe Yüksel, mesleki hayatında da sporun içinde yer alıyor.
Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Yüksel, 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye üçüncüsü oldu.
Halteri bir yıl sürdürdükten sonra voleybola yöneldi. Mahalli ligde 6 yıl voleybol oynayan Yüksel, ikinci yılında tenis antrenörlüğüne başladı.
4 yıldır tenis hocalığı yapan sporcu, üniversitede bir yıl futsal oynadı ve yüzme dersleri aldı.
Halterde gençler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü bulunan Yüksel, voleybol, basketbol, tenis, yüzme ve futbol gibi birçok branşta yer aldı. 1.64 boyundaki yarışmacı, sporculuk kariyerini çeşitlendirdi.
Instagram’da ‘ayseyukselofficiall’ hesabıyla 625 bin takipçiye sahip olan Ayşe Yüksel, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor.