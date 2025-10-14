Survivor 2025'ten ani bir şekilde elenen Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki yasak aşk ortalığı birbirine katmıştı. İkilinin Antalya'da beraber görüldüğü de ileri sürülmüştü.
Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası
Survivor 2025'e Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki yasak aşk iddiası magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama geldi. Dianzenza “Hayatımın en büyük hatası” diyerek eski eşinden özür diledi.
8 YILLIK EVFLİLİĞİNİ SONLANDIRDI
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddialarının ardından Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından birlikte oldukları fotoğrafları kaldırmıştı. 8 yıllık evli olan çift sosyal medya hesabından evliliklerini noktaladıklarını açıklamıştı.
YAĞMUR BANDA YALANLAMIŞTI
Yağmur Banda hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dile yalanlayarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuştu.
Banda "Hakkında ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum” demişti.
YURT DIŞINDA GÖRÜLMÜŞLERDİ
Yasak aşk iddialarını yalanlayan ikili yurt dışında eğlenirken kameralara yansımıştı. Öte yandan Yağmur Banda, sosyal medya hesabından Tayland ve Phuket'ten paylaşımlarda bulunmuştu.
AYLAR SONRA İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Dianzenza ayrılığın ardından aylar sonra sosyal medya hesabından itiraf gibi açıklamalarda bulundu.
Efecan, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan bana baktığınız zaman hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz ama öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık yaşıyorum.
Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık evliliğimi dağıttım."
"GERİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"
"Bu yaptığım hataların hiçbirini maruz kılmaz. İlk terapiste gittiğimde kelimem 'imdat'tı. Küçük çocuk Efecan ile yüzleşmek en acı ve dönüştürücü süreçti. Sonunda en değerli varlığımı ve ailemi kaybettim.
Eylülün başından beri ailemi kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Şunu biliyorum ki gönül rahatlığıyla kendime söyleyebiliyorum başka bir Efecan var. Ben Duygu gibi bir kadını yeryüzünde hiç görmedim. O benim her şeyim. Bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim."