14 Ekim 2025 Salı
Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası

Survivor 2025'e Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki yasak aşk iddiası magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama geldi. Dianzenza “Hayatımın en büyük hatası” diyerek eski eşinden özür diledi.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 1

Survivor 2025'ten ani bir şekilde elenen Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki yasak aşk ortalığı birbirine katmıştı. İkilinin Antalya'da beraber görüldüğü de ileri sürülmüştü.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 2

8 YILLIK EVFLİLİĞİNİ SONLANDIRDI

Gündeme bomba gibi düşen aşk iddialarının ardından Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından birlikte oldukları fotoğrafları kaldırmıştı. 8 yıllık evli olan çift sosyal medya hesabından evliliklerini noktaladıklarını açıklamıştı.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 3

YAĞMUR BANDA YALANLAMIŞTI

Yağmur Banda hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dile yalanlayarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuştu.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 4

Banda "Hakkında ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum” demişti.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 5

YURT DIŞINDA GÖRÜLMÜŞLERDİ

Yasak aşk iddialarını yalanlayan ikili yurt dışında eğlenirken kameralara yansımıştı. Öte yandan Yağmur Banda, sosyal medya hesabından Tayland ve Phuket'ten paylaşımlarda bulunmuştu.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 6

AYLAR SONRA İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Dianzenza ayrılığın ardından aylar sonra sosyal medya hesabından itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 7

Efecan, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan bana baktığınız zaman hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz ama öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık yaşıyorum.

Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık evliliğimi dağıttım."

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 8

"GERİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 9

"Bu yaptığım hataların hiçbirini maruz kılmaz. İlk terapiste gittiğimde kelimem 'imdat'tı. Küçük çocuk Efecan ile yüzleşmek en acı ve dönüştürücü süreçti. Sonunda en değerli varlığımı ve ailemi kaybettim.

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 10

Eylülün başından beri ailemi kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Şunu biliyorum ki gönül rahatlığıyla kendime söyleyebiliyorum başka bir Efecan var. Ben Duygu gibi bir kadını yeryüzünde hiç görmedim. O benim her şeyim. Bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim."

Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 11
Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 12
Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 13
Survivor Efecan Dianzenza'dan aylar sonra itiraf gibi açıklama: Hayatımın en büyük hatası - Resim: 14
Kaynak: Haber Merkezi
