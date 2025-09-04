Survivor efsanesi Nagihan Karadere’ye ameliyat sonrası zarf sürprizi: Gelen hediye ağızları açık bıraktı!

Survivor tarihine damga vuran isimlerden Nagihan Karadere, dizlerinden ameliyat geçirdi. Hastanede tedavi gören Karadere’ye bir zarf dolusu altın hediye edildi.

Nagihan Karadere, Survivor ile adını duyurdu, değişimi ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 2024 sezonunda sakatlanan Karadere ameliyat oldu.

Hastanede tedavisi süren Karadere’ye gelen hediye herkesi şaşırttı.

Nagihan Karadere Survivor'a gidiyor mu?

2024 Survivor sezonunda sakatlık yaşayan Nagihan Karadere, bu nedenle 2025 yarışmasına katılamadı.

Karadere, başarılı performansını bir kenara bırakıp sağlık sorunlarını çözmek için ameliyat oldu.

Bu süreç, Karadere’nin hayranları ve spor camiası için yeni bir başlangıç oldu.

Sosyal medyada sıkça paylaşım yaparak takipçileriyle iletişim kuran Karadere, bu dönemi de hayranlarıyla paylaşıyor.

Nagihan Karadere, diz ameliyatı öncesi sosyal medya hesabından “Dua edin” diyerek destek istedi.

“BU KADARINI BEKLEMİYORDUM”

Dizinden ameliyat olan Nagihan Karadere, “Bir saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi yavaş yavaş yürümem gerekiyor” diyerek iyileşme sürecine girdiğini ifade etti.

Hastanede geceleyen Karadere, sosyal medyada kendisine gelen geçmiş olsun hediyesini paylaştı.

ZARF DOLUSU ALTIN HEDİYE

Karadere’ye arkadaşından bir zarf dolusu altın geldi. Zarfı yatağına boşaltan Karadere’nin şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

“ŞOKLAR İÇİNDEYİM”

Şaşkınlığını paylaşan Karadere, “Görgüsüzlükten hoşlanmam ama böyle bir şey görmedim. 50 gram, 100 gram, külçeler… İnanamıyorum. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum” dedi.

“SURVIVOR’DAN ÇOK İYİ KAZANDIM”

Daha önce Survivor kazançlarıyla ilgili konuşan Karadere, “Survivor’da çok kazandım, iyi kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel paralar kazandım. Bölüm başı ücret alıyoruz. Ödüller de var. Mesela ev, araba kazandım” demişti.

NAGİHAN KARADERİ KİMDİR?

Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. Survivor yarışmasıyla tanındı. 27 Aralık 1984’te Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yetişen Karadere, atletizmde sürat koşularında önemli başarılar elde etti. 400 metre engelli koşuda 55,09 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı, 56 saniyenin altında koşan ilk ve tek Türk kadın atlet oldu.

Spor Kariyeri

• 2003 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası (Köstence): 400 metrede altın, 4x400 metre bayrak yarışında gümüş, 4x100 metre bayrak yarışında bronz madalya aldı.

• 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Shenzhen, Çin): 4x400 metre bayrak yarışında gümüş, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

• 2011 Türk Süper Lig Finali (Ankara): 400 metre engelli yarışında 55,09 saniyeyle Türkiye rekoru kırdı.

• 2012 Londra Olimpiyatları: 400 metre engelli seçmelerinde yarıştı, ancak hatalı çıkış nedeniyle diskalifiye edildi.

Survivor Macerası

Nagihan Karadere, TV8’de yayınlanan Survivor’da geniş kitlelerce tanındı. Hırslı ve rekabetçi yapısıyla öne çıktı.

• Survivor 2016: Ünlüler takımında yer aldı, çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

• Survivor 2018 All Star: Finale kalarak ikinci oldu.

• Survivor 2022 All Star: Altıncı olarak yarışmayı tamamladı.

• Survivor 2024 All Star: Kırmızı takımda mücadele etti, ancak sakatlık nedeniyle oyunlara katılamadı, yine de tartışmalarıyla gündem oldu.

• Survivor 2025: Sakatlık nedeniyle yarışmaya katılmadı, ancak Almeda Baylan’ı desteklediğini belirtti.

Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile evlendi, 2015’te Ece Arven adında bir kızı oldu. Çift, 2016’da olaylı bir şekilde boşandı.

Karadere, 2017’de Tekirdağ’da çekilen Ah İstanbul Ah filminde “evde kalmış kız” rolünü oynadı.

Spora veda ettikten sonra antrenörlük yapmaya başladı. Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.