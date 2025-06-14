Survivor finalinde o yarışmacı unutulmadı

Survivor final yarışması ekrana geldi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yarışmacılarından Hasan Yalnızoğlu unutulmadı.

Programda hayatını kaybeden yarışmacı ile ilgili kısa bir video hazırlandı.

Bir dönem Anadolu Ateşi'i adlı gösteride baş dansçı olarak yer alan daha sonra da 2 kez katıldığı Survivor yarışmasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Yalnızoğlu, 49 yaşında hayatını kaybetmişti.

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?



Türk dansçı, manken, oyuncu ve profesyonel güreşçi Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 tarihinde dünyaya geldi. 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı. En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etmiştir.



Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Yalnızoğlu, 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi. Sinema filmlerinde rol alan Hasan Yalnızoğlu , Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu.



2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır. 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı.2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.



Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında Hasan Yalnızoğlu ikinci olmayı başardı. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi. Bunun üzerine Özerman, Hasan'ı Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Birinciliği de İngilizce bilmediği için kaybetti.