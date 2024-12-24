Survivor için yola çıktı! İsmail Balaban’ın vedası olay oldu: Sanki cepheye gidiyor

Survivor 2025,için All Star ve Gönüllüler takımları Dominik'e gitmek için yola çıktı.

VEDALAŞIRKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Dominik'in yolunu tutan İsmail Balaban Survivor'da tanışıp daha sonra evlendiği İlayda Şeker ile vedalaşırken zor anlar yaşadı. İlayda Şeker ve Survivor İsmail Balaban karşılıklı ağladı. O anlara sosyal medyadan tepki yağdı.

"SANKİ CEPHEYE GÖNDERİYOR”

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın o anlarına "Sanki cepheye gönderiyor", "Savaşa gidiyor sanki gitme o kadar üzülüyorsan", "Askere gitse neyse de parasını alıp gidiyor", "Sanki nereye gidiyor offfff" yorumları yağdı.

ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR

Survivor 2025 kadrosunda İsmail Balaban, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı olarak duyuruldu.