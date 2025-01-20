Survivor İsmail Balaban bebeğinin cinsiyetini öğrendi

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Survivor 2025 All Star'da da yer alıyor. Balaban'ın eşi İlayda Şeker ise bebek bekliyor.

Survivor şampiyonu başpehlivan 37 yaşındaki İsmail Balaban, Survivor 2025 All Star'ın ilk bölümünde parkura çıkmadan önce baba olacağının müjdesini vermişti.

Sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşan İsmail Balaban'ın bebeğinin cinsiyeti merak ediliyordu. Eşi İlayda Şeker ile görüşen Balaban, doğacak bebeğinin cinsiyetini adada öğrendi.

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Balaban, eşi eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker'in hamilelik haberini ''Yarışmada anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim. 2021'den sonra Survivor'da olmak heyecan verici. 2021'deki heyecanımız hala devam ediyor. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur. Sevenlerim adına burada mücadelemi vereceğim. Yarışmada anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim. Buraya da açıkçası gelip gelmemekle kararsız kaldım. O da beni destekledi. 11. haftanın içerisindeyiz. Bir iki haftaya cinsiyet belli olacak" demişti.

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Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın izniyle eşi İlayda Şeker'le görüntülü görüşen Balaban, bebeğin cinsiyetini öğrendi.

Eşiyle yaptığı görüşmede büyük heyecan taşıyan İsmail Balaban, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince sevinç gözyaşlarına boğuldu.

2021 yılında Survivor'a katılıp şampiyon olan başpehlivan İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in arkadaşlığı Survivor'da aşka dönüşmüştü. Balaban ile Şeker 2022 yılında evlenmişti.