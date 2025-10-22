2022'de Survivor All Star'a damga vuran ikili, aynı yıl aile arasında nişanlanmıştı.

Eylül 2023'te dünyaevine giren Öcal ve Burcu, sosyal medyada mutluluk dolu anlarını paylaşarak örnek bir çift olmuştu.

Ancak bu kez paylaşımları hüzünlü bir veda oldu. Yıllardır evlat gibi sevdikleri Maya'nın ani kaybı, Mert ve Sude'yi derinden etkiledi.

Bugün toprağa verilen can dostları için duygusal mesajlar atan çift, hayranlarından büyük destek gördü.

Burcu, acısını şu sözlerle dile getirdi:

''Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim, bilmiyorum. Maya bizim evladımızdı, her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu kaybettik seni. Kalbim paramparça, umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Melek oldun her zaman öyleydin.

Umarum acıların dinmiştir, bir daha asla acı çekme. Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz hep sendin. Akşam yatarken yastığımı paylaşırdık.

Her anın çok güzeldi, çok. Keşke hiç bu son olmasaydı. Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum.''

Öcal ise sosyal medya paylaşımına 'Huzur içinde uyu kızım' notunu ekleyerek vedalaştı.

Çiftin bu zor gününde sosyal medyada binlerce mesaj yağarken, Maya'nın anıları hayranlar tarafından da paylaşıldı.

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996'da İzmir'de doğan Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni.

İki kız kardeşi de tekvandocu olan Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde profesyonel spor hayatına devam etti.

Zumba eğitmenliği de yapan sporcu, 2 Avrupa üçüncülüğü, 1 Balkan şampiyonluğu ve 7 Türkiye şampiyonluğu elde etti. 1.66 boyunda ve 57 kilo olan tekvandocu, 2019 Survivor'ında yarışmıştı.

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu Mert Öcal, modellik kariyerine 2004'te Best Model of Turkey birinciliğiyle başladı.

Ardından Best Model of the World ödülünü kazandı. Yurt içi ve dışı defilelerde podyuma çıkan Öcal, oyunculuğa da yöneldi.

'Yabancı Damat', 'Aşk Yeniden' ve 'Arka Sokaklar' gibi dizilerde rol aldı. Survivor 2020 Ünlüler Takımı ve 2022 All Star'da yarışan başarılı isim, Survivor'da tanıştığı Sude Burcu ile evlendi.