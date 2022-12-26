﻿Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Survivor 2016 ile başlayıp Survivor 2018 ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında da boy gösteren Nagihan Karadere değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Geniş bir fanı olan ve hırsı ve başarısıyla adından söz ettiren Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla olay oldu.