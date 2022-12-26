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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere hem değişimiyle hem de iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Son yarışmada Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına kızan ve Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Survivor Nagihan dekoltesiyle olay oldu.

Galeri Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:30
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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Survivor 2016 ile başlayıp Survivor 2018 ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında da boy gösteren Nagihan Karadere değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Geniş bir fanı olan ve hırsı ve başarısıyla adından söz ettiren Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla olay oldu.

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Nagihan Karadere son olarak leopar desenli cesur elbisesiyle takipçilerini mest etti.

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Süper mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri çeken Survivor Nagihan'ı görenler kendini tutamadı. Yarışmacıya 'Yıkıyorsun', 'Etek neredeyse yok', 'Kraliçe her zamanki gibi çok güzelsin' yorumları geldi.

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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Survivor Nagihan Karadere derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

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