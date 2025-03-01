Survivor Panorama'da canlı yayında gergin anlar

Survivor 2025 devam ediyor. Survivor Panorama programında geçtiğimiz günlerde Almeda'ya kraliçe denmiş ve Nagihan'ın lakabını kendi taktığı iddia edilmişti.

Programdaki bu anlara tepki gösteren Nagihan Karadere "İki kuduruk, kıskanç, fesat, yalaka tayfa beni mi anmışlar yine. Evet kraliçe lakabımı takan Acun Ilıcalı, patronunuzu arayın da ağlayın. patatessssss!!!" demişti.

Survivor Nagihan geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gerilim sonrası Survivor Panorama'ya konuk oldu. Canlı yayında sunucularla gerilim yaşayan Nagihan sert çıkışlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Nagihan Karadere; Damla Can'ın 'Bütün kadınlar eşitse bence aynı ve eşit olsun' sözlerine 'Olamaz. Senin reytinginle benim reytingim bir değil. Kıskanıyorsunuz beni... Fesatlığına tedavi gerekiyor.' dedi. Karadere programın diğer bir sunucusu Hakan Hatipoğlu ile de tansiyonu yüksek bir konuşma yaptı.