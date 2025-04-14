Survivor parkuru değil, itfaiye sınavı parkuru! Kıran kırana yarış: 100 kişi seçilecek

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da itfaiye eri alımı için yapılan sınava katılan adaylar, uzman itfaiyecilerin ‘survivor’ parkurunu andıran özel parkurunda fiziki dayanıklılık testinden geçti. Ağırlık taşıma, merdiven çıkma, slalom koşu, şınav, mekik ve araç kullanma becerilerini sergileyen adaylar, ilk 100’e girmek için büyük çaba sarf etti.

Bursa’da itfaiye eri alımı için düzenlenen sınava katılan adaylar , uzman itfaiyeciler tarafından hazırlanmış, 'survivor' parkurunu andıran özel bir dayanıklılık testine tabi tutuldu.

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500’e yakın aday , ağırlık taşıma, merdiven çıkma, slalom koşu, şınav, mekik ve araç kullanma gibi becerilerini sergileyerek ilk 100’e girebilmek için yoğun bir mücadele verdi.

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Sınav, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 478 adayın katılımıyla Vakıf Bera Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

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Uzman itfaiyeciler tarafından hazırlanan testlerde, adaylar dayanıklılık parkurunda fiziki performanslarını sergiledi.

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Adaylar, alacakları puana göre Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrosuna seçilmeye hak kazanacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy , sınav süreci hakkında açıklamalarda bulunarak, “Bu sınavlar üç aşamadan oluşuyor: araç kullanımı, fiziki dayanıklılık parkuru ve mülakat. Türkiye genelinden toplam 478 kişi sınava katıldı ve bunlar arasından 100 kişi başarılı olup mesleğe başlayacak.

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Kazananlar, Bursa ve ilçelerinde bulunan itfaiye birimlerine katılacak, ardından İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde Yangın Önlem Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ve AKOM Şube Müdürlüğü gibi alanlarda görev alacaklar . Sınav süreci titizlikle kayıt altına alınarak herhangi bir itiraza açık şekilde yürütülmektedir.” dedi.

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Yeni itfaiyeciler, meslekleri için gerekli eğitimlerden geçtikten sonra yetkinliklerine uygun alanlarda görevlendirilecek.


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