Survivor Pınar Saka gelir gelmez ameliyat oldu! İşte Saka'nın son hali...

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Survivor Pınar Saka gelir gelmez ameliyat oldu! İşte Saka'nın son hali...

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Pınar Saka, elendikten sonra Türkiye'ye gelir gelmez ameliyat oldu. Saka, son halini sosyal medyadan paylaştı.

Survivor All Star 2025'te de adından söz ettiren Pınar Saka geçtiğimiz haftalarda elendi. Pınar, elendikten sonra veda konuşmasında ''3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum" demişti.

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Pınar Saka, elendikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

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Yarışma sırasında sakatlık yaşayan Saka, Survivor'a veda ettikten sonra menisküs ameliyatı olmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Saka, "Çok sevgili doktorum Mustafa Karahan Survivor'da sakatlanan dizimi eskisinden de iyi hale getiriyor" notunu düşmüştü.

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Tedavisi devam eden Pınar yeni bir fotoğraf yayımladı. Koltuk değneklerinin dikkat çektiği kareye 'Hasta bakıcım bugünlük Minnoş Hanım' notunu düşen Saka, son halini Instagram'dan paylaştı.

Ameliyat sonrası iyileşme süreciyle ilgili detay vermeyen Pınar Saka’nın tekrar spora dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

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