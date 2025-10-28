Yeniçağ Gazetesi
28 Ekim 2025 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu

Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu

Survivor yarışmasıyla ünlenen fenomen Sahra Işık Aybirdi, sosyal medya hesabından bebeği Pamir’in son halini paylaştı.

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 1

Birkaç kez Survivor’a katılarak dikkat çeken ve 2019’da İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, 12 Haziran’da ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Annelik coşkusu yaşayan Işık, 3 aylık bebeğinin güncel görüntüsünü yayınladı.

1 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 2

Son dönemde sosyal medya hesabından takipçilerin sorularını yanıtlayan Sahra Işık, doğum sonrası kilo kaybını açıklamıştı.

2 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 3

13 kilo hafifleyen Işık, beslenme düzeninden söz ederek şunları belirtmişti:

3 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 4

"Ne yapıyorum? Lohusayım diye sürekli yatmıyorum. Hep hareket halindeyim. Günde 4 litre su tüketiyorum. Yemek konusunda seçici değilim.

4 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 5

Zayıflamak zorundayım diye kendimi şartlamıyorum. (Bence bu çok önemli) Hamileyken ara öğünlerle birlikte beslenirken şuan 2 öğüne düştüm. Stres yok dersem yalan söylemiş olurum. Pamir huzursuz olduğunda ben de huzursuz oluyorum."

5 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 6

Geçen haftalarda oğluyla bir videosunu paylaşarak çini döken Sahra Işık, şu sözleri kullanmıştı: "Senden önce neler yaşadım hepsini sen büyüyünce sana anlatacağım oğlum. Sen benim bu hayattaki en büyük sığınağım oldun.

6 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 7

Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. En olmaz dediğim zamanda hayatıma girdin. İyi ki geldin annem, iyi ki beni seçtin.

7 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 8

Annelik sevinci yaşayan ve süreçte ailesi dışında destek almadığını belirten Işık, bakıcı tutmayı planlamadığını, oğluna bizzat bakacağını ifade etmişti.

8 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 9

Işık, açıklamasında "Bebeğim iyi ama ben çok bitkin ve yorgunum. Aşırı zor bir doğum gerçekleştirdim. O yüzden bu konuda konuşmak istemiyorum. Kendimi toparlamaya ve biraz uyumaya ihtiyacım var" demişti.

9 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 10

Bakıcı konusuna değinen Sahra Işık, "Bakıcı olayını çok sormuşsunuz. Bakıcı aldın mı, ne yapıyorsun, kendin mi bakıyorsun. Bakıcı tutmadım, şu anda tutmayı da düşünmüyorum. Çocuğu doğurdum bakıcıya bırakmak için doğurmadım.

10 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 11

Kendim bakmak istiyorum. Gücümün yetmediği yerde elbette bir destek alacağım. Doğumdan sonraki 3 gün hemşire desteği aldım evde. O mükemmel iyi geldi bana. Kimse kolay demesin bu süreç. Gerçekten zor." ifadelerini kullanmıştı.

11 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 12

Sahra Işık, yakın zamanda eşiyle bir fotoğrafını yayınlayarak sevgisini ilan etmişti. Eşine duyduğu aşkı dile getiren Işık, "10 seneyi devirdik. Neler yaşadık neler. Ama hiçbir zaman birbirimizden vazgeçmedik. Her seferinde daha güçlü daha tutkulu birbirimize sarıldık. İyi ki sen. Aslında bu yoktu çimden geldi son yanım" demişti.

12 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 13

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı etkin kullanan Sahra Işık, oğlu Pamir’in güncel halini yayınladı. Minik oğlunun tatlı pozlarını paylaşan ünlü isim "Ağzını burnunu yerim. Seni çok seviyorum. Dünyanın en tatlı bebeği" notunu düştü.

13 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 14

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991’de İstanbul’da doğdu. Selanik göçmeni bir aileden gelen Işık, voleybol kariyeriyle tanındı ve Fenerbahçe gibi önemli bir kulüpte oynayarak adını duyurdu.

14 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 15

Voleybolun yanı sıra modellik yapan Sahra Işık, 2013’te Malezya’daki “Best Of Model” yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek üçüncü oldu.

15 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 16

Sahra Işık, 2014’te Survivor yarışmasında mavi takımda yer alarak büyük bir çıkış yaptı. Survivor’daki azmi ve başarılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

16 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 17

Sadece 2014’te değil, 2017’de Acun Ilıcalı’nın düzenlediği “Boksun Yıldızları” yarışmasında da yer aldı.

17 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 18

Daha sonra 2018 ve 2024’te Survivor All Star kadrosuna katılarak performansıyla yine dikkat çekti.

18 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 19

Başarılı yarışmacı ve sosyal medya fenomeni Sahra Işık, 2019’da uzun süredir birlikte olduğu iş adamı İdris Aybirdi ile evlendi.

19 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 20

Mutlu bir evliliğe sahip çiftin, 12 Haziran’da Pamir adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.

20 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 21

Sahra Işık, sosyal medya üzerinden özel hayatını paylaşarak hayranlarıyla sık sık iletişim kuruyor.

21 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 22

Instagram’da 875 binden fazla takipçisi olan Işık, paylaşımlarıyla takipçilerini düzenli olarak bilgilendiriyor.

22 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 23
23 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 24
24 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 25
25 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 26
26 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 27
27 28
Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu - Resim: 28
28 28
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro