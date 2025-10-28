Survivor Sahra Işık bebeği Pamir’in son halini paylaştı! ‘Dünyanın en tatlı bebeği’ pozu

Birkaç kez Survivor’a katılarak dikkat çeken ve 2019’da İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, 12 Haziran’da ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Annelik coşkusu yaşayan Işık, 3 aylık bebeğinin güncel görüntüsünü yayınladı.
Survivor yarışmasıyla ünlenen fenomen Sahra Işık Aybirdi, sosyal medya hesabından bebeği Pamir’in son halini paylaştı.Hande Karacan
Son dönemde sosyal medya hesabından takipçilerin sorularını yanıtlayan Sahra Işık, doğum sonrası kilo kaybını açıklamıştı.
13 kilo hafifleyen Işık, beslenme düzeninden söz ederek şunları belirtmişti:
"Ne yapıyorum? Lohusayım diye sürekli yatmıyorum. Hep hareket halindeyim. Günde 4 litre su tüketiyorum. Yemek konusunda seçici değilim.
Zayıflamak zorundayım diye kendimi şartlamıyorum. (Bence bu çok önemli) Hamileyken ara öğünlerle birlikte beslenirken şuan 2 öğüne düştüm. Stres yok dersem yalan söylemiş olurum. Pamir huzursuz olduğunda ben de huzursuz oluyorum."
Geçen haftalarda oğluyla bir videosunu paylaşarak çini döken Sahra Işık, şu sözleri kullanmıştı: "Senden önce neler yaşadım hepsini sen büyüyünce sana anlatacağım oğlum. Sen benim bu hayattaki en büyük sığınağım oldun.
Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. En olmaz dediğim zamanda hayatıma girdin. İyi ki geldin annem, iyi ki beni seçtin.
Annelik sevinci yaşayan ve süreçte ailesi dışında destek almadığını belirten Işık, bakıcı tutmayı planlamadığını, oğluna bizzat bakacağını ifade etmişti.
Işık, açıklamasında "Bebeğim iyi ama ben çok bitkin ve yorgunum. Aşırı zor bir doğum gerçekleştirdim. O yüzden bu konuda konuşmak istemiyorum. Kendimi toparlamaya ve biraz uyumaya ihtiyacım var" demişti.
Bakıcı konusuna değinen Sahra Işık, "Bakıcı olayını çok sormuşsunuz. Bakıcı aldın mı, ne yapıyorsun, kendin mi bakıyorsun. Bakıcı tutmadım, şu anda tutmayı da düşünmüyorum. Çocuğu doğurdum bakıcıya bırakmak için doğurmadım.
Kendim bakmak istiyorum. Gücümün yetmediği yerde elbette bir destek alacağım. Doğumdan sonraki 3 gün hemşire desteği aldım evde. O mükemmel iyi geldi bana. Kimse kolay demesin bu süreç. Gerçekten zor." ifadelerini kullanmıştı.
Sahra Işık, yakın zamanda eşiyle bir fotoğrafını yayınlayarak sevgisini ilan etmişti. Eşine duyduğu aşkı dile getiren Işık, "10 seneyi devirdik. Neler yaşadık neler. Ama hiçbir zaman birbirimizden vazgeçmedik. Her seferinde daha güçlü daha tutkulu birbirimize sarıldık. İyi ki sen. Aslında bu yoktu çimden geldi son yanım" demişti.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medyayı etkin kullanan Sahra Işık, oğlu Pamir’in güncel halini yayınladı. Minik oğlunun tatlı pozlarını paylaşan ünlü isim "Ağzını burnunu yerim. Seni çok seviyorum. Dünyanın en tatlı bebeği" notunu düştü.
SAHRA IŞIK KİMDİR?
Sahra Işık, 1991’de İstanbul’da doğdu. Selanik göçmeni bir aileden gelen Işık, voleybol kariyeriyle tanındı ve Fenerbahçe gibi önemli bir kulüpte oynayarak adını duyurdu.
Voleybolun yanı sıra modellik yapan Sahra Işık, 2013’te Malezya’daki “Best Of Model” yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek üçüncü oldu.
Sahra Işık, 2014’te Survivor yarışmasında mavi takımda yer alarak büyük bir çıkış yaptı. Survivor’daki azmi ve başarılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.
Sadece 2014’te değil, 2017’de Acun Ilıcalı’nın düzenlediği “Boksun Yıldızları” yarışmasında da yer aldı.
Daha sonra 2018 ve 2024’te Survivor All Star kadrosuna katılarak performansıyla yine dikkat çekti.
Başarılı yarışmacı ve sosyal medya fenomeni Sahra Işık, 2019’da uzun süredir birlikte olduğu iş adamı İdris Aybirdi ile evlendi.
Mutlu bir evliliğe sahip çiftin, 12 Haziran’da Pamir adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.
Sahra Işık, sosyal medya üzerinden özel hayatını paylaşarak hayranlarıyla sık sık iletişim kuruyor.
Instagram’da 875 binden fazla takipçisi olan Işık, paylaşımlarıyla takipçilerini düzenli olarak bilgilendiriyor.