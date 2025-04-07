Survivor şampiyonu evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan fotoğraflarını paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor şampiyonu evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan fotoğraflarını paylaştı

Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor All Star 2024'te boy gösteren İntepe, nişan töreninden fotoğraf kareleri paylaştı.

Survivor'da şampiyon olduktan sonra oyunculuğa adım atan Hilmi Cem İntepe, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Hilmi Cem İntepe, Londra'da sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu.

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İLK ADIMI ATTI

İntepe ile Pırıl Atasev, evlilik yolunda ilk adımı attı. Hilmi Cem İntepe, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına; "Bu özel günümüzde yanımızda olan, güzel dilekleriyle mutlu eden herkese kalpten teşekkür ederiz. İlk adım atıldı" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Hilmi Cem İntepe'nin paylaşımına; "Mutluluklar", "Bir ömür mutlu olun kardeşim", "Maşallah size" gibi yorumlar geldi.

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