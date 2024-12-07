Survivor şampiyonu Hilmi Cem'den romantik evlilik teklifi! Beğeni butonu çöktü

Salsada Türkiye Gençler Şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe Yeteneksizsiniz Yarışmasına katılmasının ardından dahil olduğu Survivor'da 2013 yılının şampiyonu olmuş daha sonra da Survivor All Star'da boy göstermişti.

Daha sonra birçok dizi ve filmde yer alan Hilmi Cem İntepe, en mutlu anlarından birinin hayranları ile paylaştı.

Hilmi Cem İntepe sevgilisi Pırıl Atasev'e Londra'da romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Hilmi Cem İntepe'nin evlilik haberi magazin dünyasının gündemine oturdu.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Hilmi Cem İntepe, yakın arkadaşı Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz ve sevgilisi Pırıl Atasev ile tatildeyken bir sürpriz yaptı ve sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

32 yaşındaki ünlü isim Hilmi Cem İntepe'nin yaptığı teklifin videosu ise dakikalar içinde sayısız beğeni yorumu aldı.

Hilmi Cem İntepe paylaşımına "Evet, dedi" notunu eklemeyi de unutmadı.