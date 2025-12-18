Survivor 2024'te performansı ile adından sıkça söz ettiren Nefise Karatay, yarışma sonrası özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Son olarak Netflix’in yeni yarışması En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yer alan Nefise Karatay, şimdi de katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Nefise Karatay özel hayatını samimi bir şekilde anlattı.

Dominik'teyken Yunan takımından Fanis'e aşkını ilan etmesiyle uzun süre konuşulan Karatay, yarışma sonrası Berna ile ilgili ilişki iddialarına çok sinirlenmişti.

Nefise Karatay bir programda cinsel yönelimi hakkında açıklama yapmış ve "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim.

Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" demişti.

Son olarak En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yer alan Nefise Karatay, 'Panorama Podcast' programına konuk oldu.

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Karatay, 'duruldum ben' diyerek açık açık anlattı.

Nefise Karatay "Fanis'e bir ara aşık oldum. Erkeklerin aynı olduğunu görmüş olduk. Sevgilisi varmış mesela. Yarışmadan çıkınca mesajlar attı bana ama soğuk yaptım. Fanis'in bütün arkadaşları bana yürüyor." dedi.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, Türkiye'de Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan milli atlet ve sporcudur.25 Şubat 2000 tarihinde doğdu.

Aslen Balıkesirli olan Karatay, spor kariyerine 5 yaşında annesinin teşvikiyle başladı. Fenerbahçe'de atletizm yapan Nefise, uzun atlama ve engelli koşu branşlarında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Survivor macerasına 2023 sezonunda yedeklerden katılan Nefise Karatay, azmi, hızı ve performansıyla dikkat çekti.

Finale yükselerek Özgür Tetik'i yenip Survivor 2023 şampiyonu oldu. Ardından Survivor All Star 2024'te de yarıştı ve finale kaldı, burada güçlü bir mücadele sergiledi.

Son dönemde Netflix'in Physical: Asia (En Güçlü Asya) yarışma programında yer aldı. Özel hayatı ve yarışmadaki ilişkileriyle de magazin gündeminde sıkça konuşuldu.