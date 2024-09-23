Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sessiz sedasız evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadığı Yiğit İnandı ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.

Survivor 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile adı aşk haberlerine karışan Nisa Bölükbaşı, daha sonra ise Ogeday ile birlikte anılmıştı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Nisa Bölükbaşı, nikah öncesi pozunu kişisel sosyal medya hesabından “Biz bir nikah yapıp geliyoruz” notuyla paylaştı. Bölükbaşı bu özel gün için gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR

1998’de Prag’da doğan Nisa Bölükbaşı, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. Daha 15 yaşındayken yüzmeyi bırakan Nisa Bölükbaşı, voleybolda oynamaya başladı. Bölükbaşı 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik kazandı.