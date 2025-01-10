Survivor şampiyonu Turabi tüm servetini kaybetti! Her şeyi yandı kül oldu

Los Angeles'ta çıkan orman yangınları, binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açarken Paris Hilton ve Adam Brody gibi ünlülerin yaşadığı bölgelerdeki birçok ev, yangında tamamen kül oldu.

ABD'de yaşayan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, evinin ve arabasının yangında tamamen yok olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

HER ŞEYİ KÜL OLDU

Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi, daha sonra uluslararası düzeyde de başarılar elde etmiş ve ABD'deki bir yarışmada birinci olmuştu. Kazandığı ödüllerle büyük yatırımlar yapan Çamkıran, bu yangın felaketinde ciddi maddi kayıplara uğradı.

"SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞAN BEDENİM KALDI"

Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yangında yaşadığı kayıpları şu sözlerle dile getirdi:

"Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı."