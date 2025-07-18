Survivor Sema Aydemir’in oğlu ve köpeği saldırıya uğradı! Sosyal medya hesabından isyan etti

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Survivor Sema Aydemir’in oğlu ve köpeği saldırıya uğradı! Sosyal medya hesabından isyan etti

Survivor 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, sosyal medya hesabından can dostu köpeği Thor ve oğlu Ali'nin köpek saldırısına uğradığını açıkladı.

Survivor All Star 2025’ten ayrılmasıyla izleyicilerini üzen Sema Aydemir, son paylaşımıyla korkuttu. Aydemir, sosyal medya hesabından oğlu ve köpeğinin bir köpek saldırısına uğradığını söyleyerek isyan etti.

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KORKU DOLU SABAH YÜRÜYÜŞÜ

Aydemir, oğlu Ali'nin ve köpeği Thor'un sabah yürüyüşünde başka bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.

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"ALİ'NİN ELİ PARAMPARÇA"

Survivor yarışmacısı yaşanan olayla ilgili Instagram'dan yayımladığı videoda; "Şu hale bakın. Sabah Ali'yle Thor'a köpek saldırdı. Ali'nin sağ eli paramparça, Thor'un haline bakın. O köpek bulunacak. Öyle çivili tasma takıp ortaya salmakla olmuyor. Birazdan belediyeyi de arıyorum, o köpek bulunacak" şeklinde konuştu.

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"KÖPEKLERİ ÇİVİLİ TASMAYLA SALAMAZSINIZ"

Aydemir, paylaştığı videoya; "Köpekleri alıp, saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla ortalığa salamazsınız" diyerek isyan etti.

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