Survivor sunucusu Murat Ceylan yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, kişisel sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Ünlü sunucunun sevgilisi TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinden geçen ay ayrılan Gizem Güneş olduğu ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay'ın kız kardeşi Selen'i canlandıran Gizem Güneş, geçtiğimiz ay Teşkilat dizisinden ayrılmıştı.
GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?
Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Öte yandan Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde eğitimini tamamladı. Güneş üniversite eğitimi sırasında aynı zamanda oyunculuk eğitimi de aldı.
İTÜ İspirtohane Kültür Merkezi’nde 6 yıl bale eğitimi alan Güneş, oyunculuğa ilk olarak 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile başladı. Gizem Güneş, 1.70 boyunda.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2024-2025 Teşkilat
2024 Kül Masalı
2023 Al Sancak
2022 Şebeke
2022 Adı Sevgi
2021-2019 Kuzey Yıldızı
2018 4N1K
2018-2017 Kanatsız Kuşlar
2017 İçimdeki Fırtına
2013 Her Şey Yolunda Merkez
2009 Binbir Gece