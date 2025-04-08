Survivor sunucusu Murat Ceylan yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Survivor sunucusu Murat Ceylan yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan’ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı.

Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, kişisel sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Ünlü sunucunun sevgilisi TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinden geçen ay ayrılan Gizem Güneş olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay'ın kız kardeşi Selen'i canlandıran Gizem Güneş, geçtiğimiz ay Teşkilat dizisinden ayrılmıştı.

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GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Öte yandan Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde eğitimini tamamladı. Güneş üniversite eğitimi sırasında aynı zamanda oyunculuk eğitimi de aldı.

İTÜ İspirtohane Kültür Merkezi’nde 6 yıl bale eğitimi alan Güneş, oyunculuğa ilk olarak 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile başladı. Gizem Güneş, 1.70 boyunda.

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ROL ALDIĞI DİZİLER

2024-2025 Teşkilat

2024 Kül Masalı

2023 Al Sancak

2022 Şebeke

2022 Adı Sevgi​

2021-2019 Kuzey Yıldızı​

2018 4N1K​

2018-2017 Kanatsız Kuşlar​

2017 İçimdeki Fırtına​

2013 Her Şey Yolunda Merkez​

2009 Binbir Gece

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