Survivor yarışmacıları ekrana geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Survivor yarışmacıları ekrana geri dönüyor

Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den sürpriz açıklama geldi. Adem Kılıççı ile ekranlara dönüyorlar.

Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, katıldığı Bi Ondan Bi Bundan programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı ile yeni bir televizyon programı hazırlığında olduklarını duyuran Aydemir, hayranlarına müjde verdi.

Finalde Adem Kılıççı’ya verdiği destekle de gündeme gelen Sema Aydemir, şampiyonluk sonrası ilk kez konuştu. Aydemir, Survivor’daki ikinci zaferini kazanan Adem Kılıççı ile birlikte bir spor programı sunacaklarını açıkladı.

İkilinin birlikte ekranlara dönecek olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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