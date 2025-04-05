Survivor yarışmacısı hastanelik oldu

Volkan Çetinkaya Survivor 2025'te son yarışmada parkurda bir anda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Volkan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sevenlerini korkutan Volkan'ın sağlık durumu ise merak ediliyor.

Survivor 4 Nisan Cuma akşamı yayınlanan bölümünde oyun sırasında korkutan bir sakatlık yaşandı.

All Star ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için parkurda kıyasıya mücadele ederken, Gönüllüler takımından Volkan Çetinkaya fenalaşarak yere yığıldı.

Takım arkadaşları, Volkan'ın 'Başım dönüyor' diyerek yere düştüğünü söyledi. Volkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Survivor izleyicisi, yaşanan bu olay sonrası ''Survivor Volkan diskalifiye mi oldu? Survivor Volkan Çetinkaya elendi mi?'' diye merak etmeye başladı.

Volkan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz yeni bir bilgi açıklanmadı.

SURVİVOR VOLKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1983 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Volkan Çetinkaya Survivor Gönüllüler Takımında yer alıyor. Beden eğitimi öğretmeni olan Volkan Çetinkaya, ayrıca TSK Ordu Milli takım sporcusu.