Survivor yarışmacısı hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor yarışmacısı hastaneye kaldırıldı

Survivor All Star'a diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan hastaneye kaldırıldı.

Survivor All Star'a diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan hastaneye kaldırıldı.

Hastane odasından yaptığı paylaşımda Almeda, 'Komada olduğu' iddialarına yanıt vererek, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Survivor All Star'da verdiği kilolar sonrası, Türkiye'ye döner dönmez estetik ameliyatı olan Almeda Baylan, hakkında çıkan iddialarla yine gündeme geldi.

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Geçtiğimiz gün, Survivor'un İstanbul'daki çeyrek finalinde, fenalaşarak hastaneye kaldırılan Baylan, sağlık durumu hakkında ve komada olduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Hastane odasından bir video yayınlayan Almeda, şunları söyledi:

''Finalde yorgunluktan büyük ihtimal. İzmir'den Didim, Çeşme, Bodrum, Muğla oradan İstanbul gitgeller beni çok yordu. Bu haftaki tempo bayağı ağırdı. Finalde o yüzden bayıldım. Enerjimi kaybettim, bilincim gitti. Kendimi yorgun ve çok kötü hissettim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Büyük ihtimalle yorgunluktan. Üzülmeyin hiçbir şeyim yok. Bazı haberlere lütfen itibar etmeyin. Komada değilim. Şu anda kendime geldim. Sizi çok seviyorum''

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