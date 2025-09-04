Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç dünyaevine girdi! Aylardır yüzünü gizliyordu... Düğüne aile bireylerinin katılmaması dikkat çekti

Survivor yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç, dün akşam İzmir’de nikâh masasına oturdu.

DÜĞÜNE ALEYNA KALAYCIOĞLU KATILDI

Düğünde iki farklı gelinlik giyen Kılıç, mutlu anlarını yakın dostlarıyla paylaştı.

Nikâha katılan isimler arasında yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da vardı. Kalaycıoğlu, törenden bir kare paylaşarak “Ağlayacağım” notunu düşüp dostuna desteğini gösterdi.

KUZENİNİN ESKİ EŞİYLE EVLENDİ

Düğünün perde arkası gündeme bomba gibi düştü. Haberler.com'un haberine göre Kardeniz Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendi. Bu yüzden aile bireylerinin düğüne katılmadığı ileri sürüldü.