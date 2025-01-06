Survivor yarışmacısının itirafı tepki çekmişti! Bennu Gerede gelen eleştirilere ateş püskürdü

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, söyledikleriyle gündem olmuştu. Katıldığı bir YouTube programında konuşan Gerede, sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Bennu Gerede katıldığı bir programda “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek demişti.

GELEN ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Bennu Gerede, tepkilerle ilgili konuştu.

Ünlü isim “Türk toplumu bunu hazır değilmiş” dedi. "Normal konular bunlar. Ne kadar bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Toplum olarak hazır değilmişiz. Sosyal medyadan ‘İyi ki varsınız’ diye yorumlar aldım. Kötü yorumları okumuyorum. Onları zavallı buluyorum zaten" ifadelerini kullandı.