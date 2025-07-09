Survivor Yusuf Yıldız evliliğini bitirdi: Ayrılık mesajında gizli detay! Boşanma sebebi ne?

Survivor 2025’te 10 Mayıs akşamı düzenlenen düello finalinde Yusuf Yıldız ile Volkan Çetinkaya karşılaştı.

Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim Yusuf Yıldız oldu.

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‘KISMETİMDE YOKMUŞ’

Yarışmadan elenen Yusuf Yıldız, “Ailem üzülmesin. Survivor’a tutkuyla bağlıyım. Hayalim finaldi, yakışırdım. Kısmet değilmiş. Kırmızı takımı üzdüysem özür dilerim. Mavi takımıma teşekkürler. Herkesi seviyorum, hakkınızı helal edin.” dedi.

Yusuf, Survivor hayalinden şöyle bahsetti: “Survivor’a gelirken eşimi geride bıraktım. 1,5 yıllık evliyiz. Karmaşık duygularla Dominik’e geldim. Adada Survivor ruhunu hissettim ve yarışmaya öyle başladım. 2025’te son 20 güne ulaşsam da hayalim yarım kaldı. SMS’siz bir sezonda, sevdiklerimin önünde İstanbul finalinde yarışmak istiyordum. Bunu başaramadım, bu yüzden Survivor benim için buruk kaldı.”

‘TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADIM’

Yusuf, yarışmadaki zorlu dönemi şöyle anlattı: “Yenildim, çünkü hak ettim. Yapabileceğim bir şeyi yapamamak, orada olmadığımı gösteriyor. Her zaman en iyi Yusuf’u yansıtmaya çalıştım. Düelloda sanki başka biri vardı. Çok yorgundum, Survivor kurallarını ihlal ettim, ceza aldım. Düellodan bir gün önce sürgüne gönderildim. Çatısız, çiğ içinde uyandım. Negatiflikler beni ayağa kaldırmak yerine daha çok yıktı. Mental olarak cezamın biteceğini düşünemedim. Tükenmişlik sendromu yaşadım, bunu daha önce hiç hissetmemiştim.”

EŞİNDEN AYRILDI

Sosyal medyada dikkat çeken Yusuf Yıldız, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Instagram’da eşi Rumeysa Çelik ile boşandıklarını açıkladı.

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Yıldız, ayrılıkla ilgili şunları yazdı: “Kamuoyuna Duyuru. Bugün itibarıyla Rumeysa Çelik ile evliliğimizi, karşılıklı saygı ve anlayışla, ortak kararla bitirdik. Zamanla beklentilerimiz ve önceliklerimiz farklılaştı, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Süreç boyunca nezaketi koruduk, bundan sonra da koruyacağız. Destekleyen herkese teşekkür ederiz. Bu kararımıza takipçilerimizin saygı göstermesini rica ediyoruz. Saygılarımızla.”

SURVİVOR’DA YASAK AŞK İDDİASI

Yusuf Yıldız ile takım arkadaşı Sevgi İme arasında yasak aşk iddiası uzun süredir konuşuluyordu. Boşanma kararının açıklanmasının ardından Rumeysa Çelik de Instagram’da bir paylaşım yaptı.

ALMEDA’DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Survivor 2025’in öne çıkan isimlerinden Almeda Baylan, diskalifiye ve estetik operasyon haberlerinin ardından boşanma duyurusuyla gündeme geldi. Almeda, eşi Ercan Baylan ile ayrıldığını açıklamıştı.

EFECAN VE YAĞMUR YAKALANMIŞTI

Survivor’da daha önce Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında yasak aşk skandalı ortaya çıkmıştı. İkilinin eğlence görüntüleri sızınca, Efecan ve Duygu Dianzenza çifti hızla boşanmıştı. Duygu, ayrılık sonrası kızlık soyadı Çavdar’ı kullanmaya başlamıştı.

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SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR?

Survivor 2025 yarışmacısı Yusuf Yıldız, 33 yaşında, beden öğretmeni. 8 yıl öğretmenlik yaptı, yüzme antrenörü. Çatalca doğumlu. 6 yıl Survivor’a katılmak için çabaladı.

Bu sezon Ünlüler takımında başlayan Yusuf, takım değişikliğiyle Gönüllüler’e geçti. 10 Mayıs 2025’te düello finalinde elendi.

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