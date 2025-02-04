Survivor'a 5 bomba isim geliyor: Sosyal medya bu tanıtımla çalkalanıyor

Survivor All Star’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Konseyde yaptığı konuşmalar sosyal medyada olay oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor’a katılacak isimleri açıkladı. Gönüllüler ve All Star takımı bu durum karşısında şoke oldu.

Yarışmaya yedeklerden gelecek 5 isim şöyle: Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Yunus Emre Karabacak ve Mehmet Özyay.

Sosyal medya platformu Twitter’da "Şimdi oldu", "Sonunda Survivor başlıyor", "Poyraz ve Batuhan savaşı başlıyor", "Yeni bölümü merakla bekliyorum", "Bomba isimler" gibi yorumunda bulundu.

Bu akşam 30 bölümüyle ekranlara gelecek olan programın yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda yeni isimler de yer alıyor.