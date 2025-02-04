Survivor'a 5 bomba isim geliyor: Sosyal medya bu tanıtımla çalkalanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'a 5 bomba isim geliyor: Sosyal medya bu tanıtımla çalkalanıyor

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star heyecanı nefes kesmeye devam ediyor. Survivor’da acil durum konseyi yapıldı. Herkes ne olacağını merakla bekledi. Sunucu Acun Ilıcalı, konseyde şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Survivor’a 5 yeni ismin geleceğini açıkladı. İki takımın verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

Survivor All Star’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Konseyde yaptığı konuşmalar sosyal medyada olay oldu.

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Acun Ilıcalı, Survivor’a katılacak isimleri açıkladı. Gönüllüler ve All Star takımı bu durum karşısında şoke oldu.

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Yarışmaya yedeklerden gelecek 5 isim şöyle: Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Yunus Emre Karabacak ve Mehmet Özyay.

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Sosyal medya platformu Twitter’da "Şimdi oldu", "Sonunda Survivor başlıyor", "Poyraz ve Batuhan savaşı başlıyor", "Yeni bölümü merakla bekliyorum", "Bomba isimler" gibi yorumunda bulundu.

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Bu akşam 30 bölümüyle ekranlara gelecek olan programın yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda yeni isimler de yer alıyor.

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