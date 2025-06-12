Survivor'a bir isim daha veda etti

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek final koltuğu için parkurda karşı karşıya geldi.

Daha önce Survivor finalistleri Batuhan ve Adem olarak belli olmuştu. Son bölümde yarışmacılar yarı final için ter döktü. Bir yarışmacı Survivor'a veda etti.

Survivor finalistleri Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe olarak belirlendi.

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Survivor 2025'te İstanbul'da oynanan oyunda Batuhan ile Volkan karşı karşıya geldi.

Batuhan oyunu 5-1 kazanarak ilk yarı finalist olarak adını yazdırdı. Survivor'da 12 Haziran'da yarı final ve 13 Haziran'da da büyük final ile şampiyon belli olacak.

Survivor 2025 çeyrek finalde Adem ile Ayşe karşı karşıya geldi. Adem oyunu Ayşe karşısında 5-1 kazanarak ikinci yarı finalist olarak ilan edildi.

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Sona kalan Ayşe ve Volkan bir araya geldi. Mücadeleyi kazanan Volkan 3. yarı finalist olmaya hak kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe Survivor'a veda eden isim oldu.