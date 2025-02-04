Survivor'a veda eden isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor 2025 All Star’da adaya vedaya eden isim belli oldu. 3 Şubat pazartesi akşamı eleme heyecanı yaşandı. Düelloda Serenay, Zeynep, Tuğba, Meryem dörtlüsü karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından adaya bir kişi veda etti. Adaya veda eden isim kim oldu? Detaylar haberimizde…

Survivor All Star 2025 29. bölümüyle ekranlara geldi. Eleme potasında olan birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele etti.

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Serenay, Zeynep, Tuğba, Meryem adada kalmak için verdikleri mücadele nefesleri kesti.

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Meryem ve Tuğba rakiplerini 5-1 yenerek isimlerini eleme potasından çıkardı.

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Serenay ve Meryem finalde elenmemek için mücadele etti. Gecenin sonunda adaya veda eden isim Zeynep Alkan oldu. Meryem, 5-0 skorla ‘mücadeleye devam’ dedi.

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Survivor 2025’ veda eden Zeynep Alkan, arkadaşlarıyla veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

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