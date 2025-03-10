Survivor’da acil konsey toplandı! Sema Aydemir diskalifiye mi oldu? Çantasını alıp gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor’da acil konsey toplandı! Sema Aydemir diskalifiye mi oldu? Çantasını alıp gitti

Survivor’da mücadele kaldığı yerden devam ederken Sema Aydemir’in sırt çantasını alıp gitmesi akıllara diskalifiye olup olmadığını getirdi.

Survivor’un son bölümünde yaşananlar seyirciyi şoke etti. Sema Aydemir'in çantasını alıp oyun alanını terk etmesi hem seyirciyi şoka uğrattı.

Survivor'da iletişim oyunu sırasında sinirlenen Sema Aydemir'in sırt çantasını alarak adadan ayrıldığı görüldü. Murat Ceylan şaşkınlık yaşayarak "Çantasını da aldı oyun alanını terk ediyor" dedi.

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ACİL KONSEY TOPLANDI

Bu olay sonrası Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın Sema ile konseydeki görüşmesi dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Konseyde Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl yaşanan kavgayı da hatırlatarak Sema'ya ''Senin geçen sene yaşadığın olayı kabul etmeyebilirdik. Bu konsey aslında pasaportunu istiyor musun konseyi. Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun'' diye sordu.

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Bu konuşmalar sonrası 'Sema diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 2025'te Sema Aydemir elendi mi?' soruları merak konusu oldu. Ancak şu an Sema'nın durumu belli değil. Sosyal medyada da "Gitsin aman" diyenlerle "Yazık oldu" diyenler ikiye bölündü.

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