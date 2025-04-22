Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı Volkan, ikinci eleme adayı Sedat, üçüncü eleme adayı Batuhan Gökgöz, dördüncü eleme adayı Poyraz olmuştu. Adaya veda eden isim belli oldu.

“BURAYA ODAKLANDIM”

Batuhan Gökgöz: Güncellenmiş bir şekilde geldim. Düello olacağını biliyorum. Artı bir motivasyonla geldim. Annem beni çok uyardı, 'parkurlara girerken dikkatli ol, kafanı gözünü az vur' dedi. Düellolarımı hiç izlemiyormuş annem, bu düelloyu da izleme dedim. Ben şu an buraya odaklandım. Hakkımızda hayırlısı.

'BURDA OLMAK ÖNEMLİ”

Poyraz: Batuhan kardeşim zaten hem motive ve konsantre. Uzun süredir düelloya girmiyordum. Burada tekrar olduğum için açıkçası şu an mutluyum. Bundan sonraki düzlükte hep burada olacağız çünkü. Buna alışmak ve burada olmak önemli.

“HAK EDEN KAZANSIN”

Volkan: İlk düellom, çok rahatım acaba burası öyle mi bilmiyorum ama karşımda çok iyi bir rakip var. Survivor 2017'de kader birliği yaptığım Sedat abim karşımda. İyi bir yarışmacı, kaliteli bir insan. Onunla yarışmak tabii ki güzel. Hak eden kazansın diyorum.

'DARALDI ÇEMBER'

Sedat: 2017'de biz çok güzel yarışmıştık. Yine Volkan böyle çivi gibiydi. İyi bir asker, iyi bir yarışmacı. Çok güzel bir yarışma olacak çünkü artık daraldı çemberimiz. 9 tane erkek kaldı Survivor'da. Bu kadar profesyonel iyi adamların için bu kadar kalabilmek bile benim için çok iyi bir şey. Bütün kardeşlerime başarılar diliyorum.

VEDA EDEN İSİM

Survivor All Star 2025'te Sedat ile çıktığı düello finalini kaybeden isim Batuhan oldu. Batuhan’ın Survivor hayalleri yarıda kaldı.